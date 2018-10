Die A11 zwischen St. Jakob und dem Karawankentunnel war am Freitagvormittag aufgrund eines Verkehrsunfalls mit zwei Lkw und zwei Pkw stundenlang gesperrt.

© APA/HERMANN SOBE (Sujet)

Die Karawankenautobahn A11 ist am Vormittag für den Verkehr in Richtung Slowenien gesperrt gewesen. Zwischen St. Jakob und dem Karawankentunnel kam es gegen 8.30 Uhr zu einem Unfall mit zwei slowenischen Lkw. Laut ersten Meldungen waren in dem Unfall auch zwei Autos verwickelt.