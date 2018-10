Die A11 zwischen St. Jakob und dem Karawankentunnel war am Freitagvormittag aufgrund eines Verkehrsunfalls mit zwei Lkw und zwei Pkw stundenlang gesperrt. Keine Verletzten.

Die FF St. Jakob/Rosental und die FF Friessnitz/Rosenbach standen im Einsatz © FF St. Jakob

Glück im Unglück hatten am Freitag Vormittag gleich mehrere Fahrzeuglenker bei einem Unfall auf der A 11 Karawankenautobahn. Ein 22-jähriger Kraftfahrer aus Slowenien übersah mit seinem Lkw-Zug den Sattelzug, der als letzter in einer stehenden LKW-Kolone stand. Der Slowene konnte den LKW-Zug gerade noch nach links verreisen, prallte jedoch mit der rechten Seite des LKWs gegen die linke Seite des vor ihm stehenden Sattelanhängers, gelenkt von einem 22-jährigen Bosnier. Danach kam er mit dem LKW-Zug am linken Fahrstreifen zum Stillstand.