© AP/Risberg

Bereits am 18. September ereignete sich im Bezirk Feldkirchen ein Verkehrsunfall, an dem zwei junge Frauen beteiligt waren. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass beide Übertretungen nach dem Suchtmittelgesetz begangen hatten. Eine der beiden gab an, dass sie am Vortag in der Wohnung eines Bekannten, ein 17-jähriger Villacher, mehrere Gläser mit Cannabiskraut gesehen habe.