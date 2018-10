Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Affenberg in Landskron kann noch bis 1. November besichtigt werden © KK/Affenberg

Am Dreiländereck geht nichts mehr. Die heurige Sommersaison wurde bereits beendet, um mit den Vorbereitungen für die Wintersaison zu beginnen. Andere Ausflugsziele in der Region haben allerdings noch geöffnet und bietet nach wie vor Programm für Schönwetter-Wochenenden. Die Sommersaison verlängert wurde gar am Goldeck. Dort können Wanderer noch von 5. bis 7. Oktober und 12. bis 14. Oktober die Bergbahn nutzen. Bis 26. Oktober kann an teilnehmenden Betrieben auch noch die Kärnten Card eingelöst werden.