Eine Wanderung zum Schwarzsee auf dem Verditz würde sich heute anbieten © kk

Zu Tagesbeginn gibt es stellenweise ein paar dickere Nebel- oder Hochnebelbänke. Diese lösen sich voraussichtlich am Vormittag wieder auf. Außerhalb des Nebels ist es den ganzen Tag über sehr sonnig und richtige Wolken sind am Himmel kaum zu beobachten. Die Temperaturen sind am Morgen sehr frisch und vereinzelt ist in höheren Lagen daher sogar etwas Reif möglich. Tagsüber steigen dann jedoch die Temperaturen dann kräftig an und erreichen zum Beispiel in Paternion Werte nahe plus 19 Grad.