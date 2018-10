400 Frauen erkranken pro Jahr in Kärnten an Brustkrebs. Das LKH Villach wurde für die gute, interdisziplinäre Zusammenarbeit jetzt ausgezeichnet.

Vorsorgeuntersuchungen können Leben retten © KK/LKH Villach

Jährlich erkranken rund 400 Frauen in Kärnten an Brustkrebs. Wird die Erkrankung früh erkannt und entsprechend behandelt, sind auch die Heilungschancen sehr hoch. „Die Diagnose und Therapie von Brustkrebserkrankungen erfordern nicht nur ein hohes Maß an speziellem Wissen und Ausbildung, sondern auch die Zusammenarbeit vieler unterschiedlicher Fachdisziplinen“, sagt Dietmar Alberer, medizinischer Direktor im LKH Villach. Im Brustgesundheitszentrum Villach arbeiten alle erforderlichen Experten eng zusammen und die Patientinnen werden von der Diagnose, der Therapie bis hin zur Nachsorge von den jeweiligen Spezialisten betreut und begleitet.