Betrunkene am Bahnhofsplatz in Villach sorgen für Unmut. Polizei warnt: Bei einem Alkoholverbot würde sich das Problem verlagern. Kaum Ausschreitungen bekannt.

Täglich werden am Bahnhofsplatz Betrunkene gesichtet © Hannes Pacheiner

Mit einer Reihe an schockierenden Fotos dokumentiert ein Villacher Taxilenker auf seiner Facebook-Seite öffentlich das unrühmliche Geschehen am Bahnhofsplatz in Villach. Die Bilder zeigen die Schattenseiten des Lebens: Betrunkene und schlafende Personen auf den Bänken vor dem Hauptbahnhof und erhöhtes Polizeiaufkommen rund um den Bahnhof. „Es gibt keinen Tag, wo es nicht zu Schreiereien und Streitereien unter den Betrunkenen kommt“, schildert der Mann der Kleinen Zeitung und fordert gemeinsam mit anderen Taxifahrern jetzt ein Alkoholverbot am Bahnhofsplatz. Peter Belohuby, Fachgruppenobmann Taximietwagen bestätigt: „Der Platz ist kein schönes Aushängeschild für Villach. Urlauber die vom Bahnhof ankommen, sehen als erstes Betrunkene. Sie tun niemandem etwas, aber sie sind laut und streiten. Gäste umgehen Taxis teilweise sogar, um nicht an den Personen vorbei gehen zu müssen.“

