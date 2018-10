Facebook

© Apa/Fohringer

Das kommt auch nicht jeden Tag vor: In der Nacht auf Mittwoch, in der Zeit zwischen 00.15 und 00.26 Uhr, zwängten bisher unbekannte Täter das versperrte Gittertor zur Einfahrt eines Firmenlagerplatzes in Villach-Auen gewaltsam auf und verschafften sich so die Zufahrt mit einem Kleintransporter.