Die Gänge werden in moderne, helle Aufenthaltsräume umfunktioniert © KK/Hertl Architektur

Knapp 1350 Schüler werden an der HTL Villach in den Fachgebieten Hochbau, Tiefbau, Raumgestaltung, Informatik/EDV, Netzwerk- und Medientechnik im laufenden Schuljahr unterrichtet. Für jene, die im Stammhaus im Tschinowitscher Weg sind, wird es ab dem Frühjahr mitunter laut werden. Das gesamte Schulgebäude soll um 21 Millionen Euro saniert und umgebaut werden. Es ist die größte Investition der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) in ganz Kärnten.

