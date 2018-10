Das 4-Sterne-Hotel Bleibergerhof eröffnet nach der Neuübernahme von Humanomed am 31. Oktober. Neuer Hoteldirektor wird Erwin Putzenbacher-Klinser. Er setzt auf Qualität und persönliche Gästebetreuung.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erwin Putzenbacher-Klinser will auf Qualität im 4-Sterne-Hotel setzen © KK/Humanomed (2)

Aktuell sind die Bauarbeiten im Bleibergerhof in Bad Bleiberg noch voll im Gange. Am 31. Oktober sollen dann aber schon wieder die ersten Gäste vom neuen Inhaber, der Humanomed Gruppe, empfangen werden. Wer der neue Hoteldirektor wird, steht auch schon fest. Es ist Erwin Putzenbacher-Klinser (51). „Wir freuen uns, mit Erwin Putzenbacher-Klinser einen Hoteldirektor mit langjähriger Erfahrung in der gehobenen Hotellerie gefunden zu haben“, erklärt Humanomed-Geschäftsführer Johannes Eder.