Feuerwehr und Rotes Kreuz standen Dienstagabend im Stadtteil Pogöriach im Großeinsatz: Ein Pkw war auf Höhe Mittewald von der Bleiberger Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Die Lenkerin starb an der Unfallstelle.

Das Rote Kreuz rückte mit einem Großaufgebot aus © Robert Lenhard

Großeinsatz für Feuerwehr und Rotes Kreuz: Am Dienstag kurz nach 21 Uhr kam auf der Bleiberger Straße auf Höhe Mittewald ein Pkw von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Baum. Die Lenkerin musste von Einsatzkräften der Hauptfeuerwache und mehrerer freiwilliger Wehren aus dem Wrack geschnitten werden. Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Drei Kinder wurden mit schweren Verletzungen vom Notarztwagen des Roten Kreuzes ins LKH Villach eingeliefert. Warum die Frau die Herrschaft über ihr Fahrzeug verlor, war vorerst unklar.