© Gindl

Wegen gefährlicher Drohung ist am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt ein 21-jähriger Kärntner zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Der Mann hatte im März am Bahnhof Villach ein Samuraischwert gezogen, damit herumgefuchtelt und zwei Personen bedroht. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.