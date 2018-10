Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr musste die Verletzten aus dem Fahrzeug bergen © Hauptfeuerwache Villach

Zu gefährlichen Szenen kamen es am Montagabend auf der A11, der Karawankenautobahn. Ein 64-jähriger türkischer Staatsbürger war mit seinem Auto in Richtung Villach unterwegs. Im Bereich der Abzweigungen in Richtung Südautobahn bzw. Tauernautobahn verlor der Mann offenbar die Orientierung. Er hielt seinen Pkw auf der dortigen Sperrfläche an und fuhr danach einige Meter im Rückwärtsgang, um sich zu orientieren, in welche Richtung er weiterfahren muss.