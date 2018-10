Die holländische Kosmetikkette "Rituals" eröffnet im Villacher Atrio ihre zweite Filiale in Kärnten. Am 10. Oktober sperrt die neue Filiale auf.

In der ehemaligen "Pimkie"-Filiale im Villacher Atrio entsteht der neue Kosmetik-Store © Pacheiner

Seit wenigen Wochen wird im Villacher Einkaufszentrum Atrio an einer neuen Shoperöffnung gearbeitet. Mit dem holländischen Kosmetikriesen "Rituals" konnte nämlich ein neuer Shoppartner an Land gezogen werden. "Der neue Store wird am 10. Oktober eröffnen", bestätigt Center-Manager Richard Oswald. Unterkommen wird er im Erdgeschoß in der ehemaligen "Pimkie"-Filiale, die sich vor drei Wochen aus dem Atrio verabschiedet hat.