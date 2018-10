Am Sonntag entdeckten Anrainer zahlreiche tote Fische im Bereich des freien Seezuganges in Egg. Laut Fischereiverein sind die Tiere bei Fischbesatz umgekommen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die toten Fische wurden beim Seezugang in Egg fotografiert © KK/Privat

Ein aufmerksamer Leserreporter hat uns Fotos von toten Fischen im Faaker See zukommen lassen. Die toten Tiere hat er am Sonntag gegen 16 Uhr im Bereich des freien Seezuganges in Egg entdeckt. Auf Anfrage beim zuständigen Fischereiverein Forelle kann aber Entwarnung gegeben werden. "Wir haben am Samstag einen Fischbesatz durchgeführt. Es ist normal, dass da einige Fische verenden können", heißt es von Obmann Karl Gailer. Eine Krankheit kann ausgeschlossen werden. Transportiert werden die Tiere für einen Fischbesatz in gut temperiertem und mit Sauerstoff angereichertem Wasser. Bei gewissen Fischarten, die empfindlicher sind, könne ein Sauerstoffmangel allerdings schnell zum Tod führen, so Experten.