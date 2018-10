Facebook

Emotionen am Stockerl: Kärntnerin Bozena Turopoljac (re.) holte mit Maria Jöbstl EM-Bronze © KK/Euroskill

Mein größtes Hobby ist eigentlich schon mein Beruf: kreativ sein, nähen, zeichnen“, betont Bozena Turopoljac. Jetzt konnte sie ihre Leidenschaft auch noch zum Glänzen bringen. Und das auf europäischer Bühne. Die 23-jährige Villacherin hat gerade bei den Berufseuropameisterschaften in Budapest die Bronzemedaille gewonnen. Gemeinsam mit der Steirerin Maria Jöbstl im Team die Bronzemedaille ist sie in der Disziplin „Modetechnologie“ an den Start gegangen und die beiden wussten die internationalen Juroren mit ihren Fertigkeiten zu überzeugen. Das intensive Training, die sehr gute Vorbereitung und die perfekte Zusammenarbeit haben sich bezahlt gemacht, so die überglückliche Turopoljac direkt nach der Siegerehrung zur Kleinen Zeitung. Mit einem stolzen Blick auf die Medaille betont Turopoljac, die im Modeatelier Haberl in Klagenfurt arbeitet: „Das ist einfach ein wunderschönes Gefühl.“

