© KLZ/Rehfeld

Eine 47-jährige Frau spazierte heute, Sonntagnachmittag, mit ihrem angeleinten Hund im Stadtgebiet von Villach. Zur selben Zeit waren zwei Villacher (Vater und Sohn) mit ihren Fahrrädern auf demselben Straßenzug unterwegs. Als die Radfahrer an der Fußgängerin vorbeifahren wollten, zog der Hund plötzlich in deren Richtung. Der Sohn bremste ab und daraufhin kam der dahinter fahrende 65-jährige Vater zu Sturz. Er erlitt eine schwere Verletzung und musste vom Rettungsdienst in das LKH Villach gebracht werden.