Zuerst war er in einer 30er-Zone in Villach zu schnell unterwegs, dann flüchtete er zu Fuß. Jetzt wird ein 31-jähriger Slowene, der keinen Führerschein hat, angezeigt.

Bei Radarmessungen in der Villacher Innenstadt blitzte eine Polizeistreife am Samstag Nachmittag einen slowenischen Fahrzeuglenker. Dieser war mit 57 km/h in einer 30er-Zone unterwegs. Die Anhalteversuche wurden vom Fahrzeuglenker missachtet, er flüchtete kurz entlang der Bahnhofstraße, ehe er aus dem Fahrzeug sprang und zu Fuß weiterlief.