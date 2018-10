Feuerwehreinsatz am Samstag gegen 11 Uhr im Stadtteil Auen. In der Küche einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrparteinhauses fing der Dunstabzug Feuer. Die Mieterin erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Hauptfeuerwache Villach

Der Topf mit dem Essen stand auf dem Elektroherd in ihrer Wohnung in Villach-Auen. Dann verließ eine 56-jährige Frau kurz die Küche. Das Fett in dem Topf begann zu brennen. Als die Frau zurück kam, standen der Kochtopf und der Dunstabzug in Brand und die Küche war voll Rauch. Die Frau flüchtete aus ihrer Wohnung.

Ein 50-jähriger Nachbar bemerkte die Rauchentwicklung, eilte zur Wohnung und konnte mit einem Handfeuerlöscher den Brand eindämmen. "Die Nachbarschaftshilfe hat hervorragend funktioniert", sagt Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach. Die Frau wurde von einem Rot-Kreuz-Notarztteam wegen Verdachtes auf eine leichte Rauchgasvergiftung versorgt. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch und belüftete die Wohnung. Durch den Brand wurde die Herdplatte und Dunstabzug in der Küche stark beschädigt. Im Einsatz waren die HFW Villach, FF Judendorf und Pogöriach mit vier Fahrzeugen und insgesamt rund 20 Mann.