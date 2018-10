''Bridgestone Handy Championship 2018''Trotz Handicaps: Villacher ist auf Goldkurs

Facebook

Peter Rohr (links) mit Matthias Lanzinger auf der Rennstrecke in der Toskana © KK/Privat

Es war eine Motorradtour vor einigen Jahren, die für den Villacher Peter Rohr alles veränderte. Auf einer ihm vertrauten Strecke kam der routinierte Fahrer in einer Kurve von der Straße ab. Rohr stürzte bei dem Unfall über eine Böschung hinab und erlitt schwerste Verletzungen. Seither ist sein linker Arm komplett taub. „Für mich war trotz des schweren Sturzes immer klar, dass ich das Motorradfahren, wenn es nur irgendwie möglich ist, nicht aufgeben möchte“, erinnert sich Rohr zurück. Im Jahr 2017 verwandelte er seinen Wunsch in die Realität und wurde Mitglied der Motorradmeisterschaft für Fahrer mit Beeinträchtigung. Als einziger Österreicher fährt er seither ganz vorne mit.

Gegründet wurde der Verband vom Italiener Emiliano Malagoli, die Mitglieder kommen aus Italien, Frankreich, Tschechien, Bulgarien, Großbritannien, Finnland, Belgien und Österreich. Rohr ist der einzige deutschsprachige Starter. Als Wildcard-Pilot ist kürzlich zusätzlich der ehemalige Skirennfahrer Matthias Lanzinger ein Rennen gefahren. Die Rennen werden unter großem Aufwand im Rahmen internationaler Meisterschaften bestritten. „Die Motorräder müssen natürlich auf die Biker mit Handicap angepasst werden. Bei den Rennen werden die Teilnehmer intensiv betreut. Viele von ihnen können selbst nicht auf das Motorrad steigen, oder kommen nicht in ihren Anzug.“

Heute bestreitet er im Rahmen der „Bridgestone Handy Championship 2018“ in Magny Cours in Frankreich ab 16 Uhr sein drittes Rennen im heurigen Jahr – und das als einer der Favoriten. In der Gesamtwertung liegt Rohr auf dem zweiten Platz.

