Werbeagenturchef Christoph Karner und "House of Style"-Chefin Isabel Doerk sagten "Ja". Geheiratet wurde kirchlich in Maria Wörth.

Christoph Karner mit seiner Isabel © KK/Simone Attisani

"Wir haben uns durch eine Verkettung vieler verschiedener Zufälle eines abends kennengelernt und auf den ersten Blick verliebt! Nach nicht einmal einem Jahr habe ich sie dann gefragt, ob sie meine Frau werden möchte", erzählt Christoph Karner überglücklich. Bis zur Hochzeit hat es aber dann doch noch zweieinhalb Jahre gedauert. Am 15. September gab der Villacher Werbeagenturchef seiner Isabel (geborene Doerk), Chefin des "House of Style" in Villach, nun das "Ja"-Wort in der Kirche in Maria Wörth. Getraut wurden die beiden von Pfarrer, Militärdekan Emmanuel Remo Longin.