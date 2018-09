Der Spar-Markt an der Ossiacher Zeile wird saniert. Am 4. November wird das Geschäft wieder eröffnet. Weitere Baustelle bei der Eni-Tankstelle.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Sparmarkt an der Ossiacher Zeile bekommt ein neues Erscheinungsbild © Lisa Holzfeind

An der Ossiacher Zeile wird derzeit eifrig umgebaut. Der Sparmarkt an der Ecke Dreschnigstraße wird saniert. "Die Verkaufsfläche wird geringfügig auf 730 Quadratmeter erweitert, auch die Ein- und Ausfahrt wird verbreitert. Die Filiale bekommt zudem innen und außen auch ein neues Erscheinungsbild. Auch werden wir unser Konzept Supermarkt 2.0 umsetzen. Dieses beinhaltet etwa einen großen Frischebereich mit Obst und Gemüse und eine attraktive Marktplatzatmosphäre", sagt Karl Dobrautz, Leiter Werbung und Information bei Spar. 18 Mitarbeiter und zwei Lehrlinge sind derzeit in der Filiale beschäftigt. Die Wiedereröffnung ist für 4. November geplant.