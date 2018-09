Kleine Zeitung +

Wörthersee Seilbahn-Idee gab es auch schon für andere Seen

Bis Jänner soll Konzept für Seilbahn von Pörtschach auf Pyramidenkogel fertig sein. Touristiker sehen darin Chance, Bevölkerung übt Kritik. Ähnliche Idee am Ossiacher See und am Faaker See verworfen.