Villach"Mrs. Sporty" eröffnet wieder in der Draustadt

Die Luftballone weisen auf die Neueröffnung hin © Holzfeind

Vor einigen Jahren wurde in der Italiener Straße in Villach das „Mrs. Sporty“-Studio geschlossen. Nun wird ein neuer Standort mit einer neuen Frachisenehmerin in der Steinwenderstraße eröffnet. Die Arbeiten für das 190 Quadratmeter große Studio sind bereits in vollem Gange. „Unser Konzept ist auf die Säulen Bewegung und Ernährung aufgebaut“, sagt Chefin Isabella Kling. Die Franchisenehmerin aus Linz betreibt in Oberösterreich bereits vier Studios. Eröffnung des Frauen-Fitnessstudios in Villach ist am 22. Oktober. An folgenden Terminen kann man sich über das neue Fitnessstudio, in dem fünf Trainer beschäftigt sein werden, erkundigen: 9. und 11. Oktober, 16 und 18. Oktober, jeweils 19 Uhr in der Steinwenderstraße.