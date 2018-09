Facebook

Autoverkehr war Jahre lang Standard in Villachs Innenstadt: ein Foto aus den 60er-Jahren © KK/Schiestl

Der Villacher Hauptplatz wird mehrmals im Jahr zum Kern von Veranstaltungen. Kirchtag, Fasching, Christkindlmarkt, Ostermarkt oder ähnliches füllen den Stadtkern. Seit 30 Jahren werden die Feste am Hauptplatz ohne Autos gefeiert. Ein Thema, das bis heute politische Brisanz bietet. Wir wagen einen Rückblick in die Zeit, als der PKW im Herzen der Draustadt noch zum Standardinventar gehörte und der Bierwagen beim Villacher Kirchtagsfestzug nicht die einzige Pferdestärke am Hauptplatz aufbot. „Bis 1988 waren Haupt-, Kaiser-Josef- und Hans-Gasser-Platz stets befahren. Das änderte sich mit dem Bau der Westtangente schlagartig. 1987 war die Alpen-Adria-Brücke fertig und am 29. Februar 1988 auch die Autos am Hauptplatz Geschichte“, erzählt Sandra Bertel vom Stadtmuseum Villach.