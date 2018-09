Facebook

Die Bäume der Stadt, deren Früchte geerntet werden dürfen, sind markiert © KK/Wernig

Im Stadtgarten in Villach ist die Erntezeit wieder angebrochen: Äpfel, Birnen, Edelkastanien, Zwetschken, Wallnüsse und Co. sind reif und dürfen von der Bevölkerung gesammelt werden. „Unser Urban Gardening-Projekt ist ein voller Erfolg. Den ganzen Sommer über kommen unsere Stadtgärtnerinnen und -gärtner mit dem Nachpflanzen kaum nach, weil die Kräuter und Gemüsesorten so beliebt sind“, sagt Nachhaltigkeitsreferentin, Vizebürgermeisterin Petra Oberrauner. Die Bäume zwischen Maria Gail und Rennstein, an denen aktuell kostenlos Obst geerntet werden darf, sind gekennzeichnet. Geerntet werden können am Unteren Kirchenplatz übrigens auch Gurken, Mangold und Kohl, auf dem Freihausplatz und im Wirth-Park sind die Kräuter reif.