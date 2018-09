Am Dienstag wurde in Velden der neue Kunstbahnhof eingeweiht. In den ehemaligen ÖBB-Betriebsräumen wird künftig Kunst ausgestellt, auch Workshops für Jung und Alt sind geplant.

Vereinsobfrau Gerda Madl-Kren (rechts) konnte bei der Eröffnung des Kunstbahnhofes zahlreiche Gäste begrüßen © (c) LPD STEINACHER

Einen neuen Treffpunkt für Kulturinteressierte gibt es seit gestern in Velden. Dort wurde nämlich mit dem gleichnamigen Verein mit Obfrau Gerda Madl-Kren der „Kunstbahnhof Wörthersee“ eröffnet. In den ehemaligen Betriebsräumen der ÖBB am Veldener Bahnhof sollen künftig Workshops und Kursen für Kinder, Jugendliche, Senioren, Einheimische und Gäste geboten werden. Neben den fixen Programmpunkten wird am Kunstbahnhof auch ein Offenes Atelier entstehen. Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk bedankte sich sowohl beim Land Kärnten, bei der ÖBB und bei den privaten Sponsoren für die Unterstützung dieser Initiative. „Die Kunst kennt keine Grenzen, mit dieser Plattform entsteht ein Ort der Begegnung“, so Vouk. Bei der Eröffnung mit dabei waren unter anderen Landeshauptmann und Kulturreferent Peter Kaiser, ÖBB-Regionalleiter Peter Kurnig, Tourismus-Chef Bernhard Pichler-Koban sowie zahlreiche Vereinsmitglieder.