An der Khevenhüllerschule werden in einer Klasse bis zu zwölf Sprachen gesprochen © Hannes Pacheiner

Ein polarisierender Vorstoß der FPÖ erreicht Villach. Die Stadtpartei will am Freitag in der Gemeinderatssitzung eine Resolution an das Land verabschieden, die Deutsch als verpflichtende Pausensprache an Schulen vorsieht. Die Forderung ist nicht neu und wurde zuletzt von der FPÖ Wien gestellt. „Für Kinder, deren Eltern sich daheim fast ausschließlich in ihrer Muttersprache unterhalten, ist es eine Chance, Sprachbarrieren zu durchbrechen. Wer Deutsch spricht, erhöht seine Zukunftschancen“, sagt Klubobfrau Katrin Nießner.

