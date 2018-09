Kleine Zeitung-Leser aus Villach machen auf Gefahrenstellen auf Schulwegen in Heiligengeist und Oberer Fellach aufmerksam. Kritik auch für eingestellten Schulbus.

Keinen Schutzweg gibt es bei der Bushaltestelle Heiligengeist © KK

Auf den Kleine Zeitung-Aufruf zum Thema „Sichere Schulwege“ haben sich einige besorgte Eltern aus Villach gemeldet. Markus Winkler weist etwa auf die Gefahrenstellen bei der Bushaltestelle Heiligengeist hin: „Diese steht noch immer ohne Licht da, es gibt nicht einmal einen Schutzweg oder ein Gefahrenblinklicht. Auch fehlt ein durchgängiger Gehweg. Mein Sohn muss den Großteil seines Schulweges auf der Straße gehen. Das ist gefährlich, weil sich auf der Bundesstraße nur wenige an die dortige 50 km/h-Beschränkung halten“, schreibt er. Bereits mehrfach war er mit der Gemeinde in Kontakt. „Wir kennen das Problem und nehmen es sehr ernst. Da es sich aber um eine Landessstraße handelt, ist grundsätzlich das Straßenreferat des Landes zuständig. Mit diesem werden wir uns nun in Verbindung setzen, auch werden wir uns die Stelle vor Ort noch einmal genau ansehen“, heißt es von Stadtrat, Straßenbaureferent Harald Sobe (SPÖ).

