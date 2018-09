Arnoldstein, Villach Illegale Müllberge in der Natur häufen sich

Fälle von illegaler Müllentsorgung in der Gemeinde Arnoldstein nehmen zu. In Villach wurden im Frühjahr 23 Tonnen gesammelt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Möbel und Elektrogeräte oder Bauschutt werden in Arnoldstein von Umweltsündern einfach in der Natur entsorgt © KK/Privat

Kühlschränke, Kochherde, Geschirrspüler, Griller, Möbel oder Reifen mit und ohne Felgen: Es gibt fast nichts, was die Mitarbeiter des Wirtschaftshofes in der Gemeinde Arnoldstein bei ihrer Flurreinigung nicht schon alles in freier Natur auffinden mussten. „Es geht sogar bis hin zur Fahrzeugbatterie, die direkt in den Bach geschmissen wird“, sagt Kurt Bürger, Umwelt- und Energieberater der Gemeinde. Er bringt es auf den Punkt: „Wir haben ein riesiges Müllproblem.“ Zwei Jahrzehnte lang sei das Müllproblem in der Gemeinde so halbwegs einzudämmen gewesen, aber seit den letzten Jahren sei es wieder akut geworden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.