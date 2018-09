Mit leichtem Morgenfrost ist am Dienstag in und um Villach zu rechnen. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf auf bis zu 19 Grad.

© Traussnig

Hochdruckgebiet Schorse bestimmt mit trockener und ziemlich frischer Luft das Wetter. Die Sonne scheint in und um Villach vielfach von einem blauen oder gering bewölkten Himmel. "Der September scheint sich so auch zum Ende hin absolut positiv zu entwickeln", zeigt sich der Meteorologe Werner Troger auch sehr optimistisch für den weiteren Monatsverlauf. Es ziehen höchstens dünne Feder- und Schleierwolken über den Himmel. Etwaige Frühnebelfelder, welche in den Beckenlagen und rund um das Seengebiet (Wörthersee) anzutreffen sind, lösen sich rasch auf. Nach einer weitgehend klaren Nacht ist es in der Früh örtlich leicht frostig. Tagsüber wird es milder. Die Höchstwerte schaffen trotzdem kaum mehr als 15 bis 19 Grad.