Auf dem Dobratsch war es heute in der Früh am kältesten © KK/Naturpark

Der Herbst ist nun auch in Villach angekommen. Ausgesprochen frisch waren heute in der Früh die Temperaturen in der ganzen Region. Auch am Nachmittag werden diese nicht über die 15-Grad-Marke hinausklettern.