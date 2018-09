Beachtlich waren die Leistungen und die Teilnehmerzahl bei der 18. Auflage des „Draubodenlaufs“ in Weißenstein.

Die Kleinsten zeigten beim Lauf groß auf © Martin Rauter

Am Samstag schnürten Jung und Alt in Weißenstein wieder ihre Laufschuhe, um die eigene Ausdauer im großen Rahmen zu testen. Der Verein „Weißenstein aktiv“ unter Obmann Helmuth Pirker lud zur 18. Auflage des Draubodenlaufs. Austragungsort war wie eh und je die Freizeitanlage Kellerberg, wo auch eine Tombola für Unterhaltung sorgte.

Nach den Kinder- und Schülerläufen über Kurzdistanzen ging es für die Teilnehmer des Team- und Volkslaufes schon über 4500 Meter an den Start.