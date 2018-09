Facebook

65 Elektro Fahrzeuge rollen auf Villach zu © (c) Martin Huber

Am morgigen Dienstag macht die „Wave-Trophy“ in Villach bei der Infineon Station. Im Zuge der sogenannten „World Advanced Vehicle Expedition“, also „Welt-Expedition für fortschrittliche Fahrzeuge“, fahren mehrere Teams mit elektrisch betriebenen Fahrrädern, Motorrädern und Autos 1600 Kilometer durch ganz Österreich. Start der Tour war am Freitag in Bayern, Treffpunkt in Villach ist morgen, Dienstag, zwischen 11.15 und 13.30 Uhr am Parkplatz der Infineon.