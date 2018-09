Bis Samstag hat das Designer Outlet am Oberen Kirchenplatz noch geöffnet. Einen Nachfolger für den Pop up Store gibt es noch nicht.

Bis Samstag hat das Outlet noch geöffnet © Lisa Holzfeind

In Form eines Pop up Stores hat das Designer Outlet von Trendstore-Chef Oliver Hönlein seit Juli geöffnet. Heute startet das Geschäft in seine letzte Woche.