Die FF Treffen hat die Fahrbahn gereinigt © Weichselbraun

Am Sonntag gegen 16.45 Uhr kam es an der Ampelkreuzung auf der Ossiacher Bundesstraße (B 94) im Bereich Seespitz in Annenheim an der Kreuzung mit der Niederdorfer Straße zu einem Auffahrunfall, an dem insgesamt fünf Pkw beteiligt waren.