Die Polizei fahndet nach einen Mofa-Dieb (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Kanizaj

Nur zwei Stunden lang hatte eine 50-Jährige ihr rosarotes Motorfahrrad der Marke Steyr-Puch am Samstag in einer Tiefgarage in Villach-Völkendorf abgestellt - und zwar von 16 bis 18 Uhr. Diese Zeit nutzte ein unbekannter Täter, um das Bogenschloss zu knacken, mit dem das Fahrzeug versperrt war, und das Mofa mitzunehmen. Die Zulassungsbesitzerin erleidet durch den Diebstahl einen Schaden in der Höhe von mehreren hundert Euro.