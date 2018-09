Facebook

© Klz/Fuchs

Am Freitag gegen 16 Uhr fuhr ein 16-jähriger Schüler aus dem Bezirk St. Veit mit seinem Mountainbike auf einer Downhillstrecke in Kumitz in Villach. Bei einer Querfahrt stieß er gegen einen Baumstumpf und kam zu Sturz.