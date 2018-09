Facebook

Eine Kaltfront zieht am Samstag tagsüber mit dichten Wolken und auch einigen Regenschauern über das Land hinweg. Dabei kann der Wind auch lebhaft auffrischen und die Temperaturen sinken. Einzelne Regengüsse in und um Villach könnten sogar kräftiger ausfallen. Die Schlechtwetterfront zieht in der Folge langsam weiter nach Osten und deshalb beruhigt sich dann später am Tag auch wieder das Wetter. "Allzu viele Aufhellungen gibt es jedoch voraussichtlich nicht und damit kommt die Sonne auch kaum durch", gibt sich der Meteorologe Reinhard Prugger doch eher pessimistisch. Die Temperaturen sind bereits merklich frischer als zuletzt und erreichen zum Beispiel in Paternion Werte nahe 18 Grad. Etwas Neuschnee ist voraussichtlich nur auf den allerhöchsten Berggipfeln unseres Landes vielleicht möglich.