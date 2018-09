Zahnarztwechsel in Hermagor. Gunar Promberger geht nach langjähriger Tätigkeit in Pension. Sein Nachfolger steht schon fest. Die Gemeinde investiert bis zu 180.000 Euro in neuen Ordinations-Standort.

Der neue Zahnarzt soll ins alte Gemeindeamt einziehen © kk

Nach rund 20 Jahren in Afritz verabschiedet sich Zahnarzt Gunar Promberger mit Monatsende in den wohlverdienten Ruhestand. Ein Nachfolger steht quasi schon parat. Bernd Czermak, derzeit Zahnarzt in Hermagor und Spezialist für Implantate und Kieferchirurgie, wird im Sommer des nächsten Jahres in die Räumlichkeiten des alten Gemeindeamtes hinter der Bäckerei Strobl und somit unweit der Millstätter Bundesstraße einziehen. "Im Gemeinderat wurde nun beschlossen, dass wir beim alten Gemeindeamt einen Zubau mit 70 Quadratmetern schaffen. So schaffen wir insgesamt 150 Quadratmeter für die Ordination", sagt Bürgermeister Max Linder (FPÖ). Die Kosten für die Gemeinde belaufen sich auf 160.000 bis 180.000 Euro. "Durch den längerfristigen Mietvertrag soll die Investition in zehn Jahren wieder refinanziert werden", so Linder.

