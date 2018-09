Treffen Baumaschinen und Werkzeuge gestohlen

Von Mittwoch auf Donnerstag wurde auf einer Baustelle in Treffen in einen Baucontainer eingebrochen. Der Schaden beträgt mehrere 1000 Euro.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fuchs

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Donnerstag auf einer Baustelle in Treffen in einen Baucontainer ein. Sie hatten es auf Werkzeuge und Baumaschinen abgesehen und ließen diese mitgehen. Laut Auskunft der Polizei entstand ein Gesamtschaden von mehreren 1000 Euro.