© APA/ROLAND SCHLAGER

Am Donnerstag wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Insolvenzverfahren über das Vermögen von Markus Lenzhofer, selbstständiger Konstrukteur aus Villach, eröffnet. Sein Unternehmen wurde 2009 gegründet und beschäftigte sich unter anderem mit Reparaturen von Maschinen. "Da es sich um einen Gläubigerantrag handelt, ist uns ein genauer Vermögenstatus noch nicht bekannt", heißt es vom Kreditschutzverband von 1870. Die erste Gläubigerverhandlung findet am 29. Oktober um 11 Uhr im Landesgericht Klagenfurt statt.