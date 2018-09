Das Vier-Sterne-S-Hotel Karnerhof am wurde für seine Weine ausgezeichnet. Derzeit liegt das Hauptaugenmerk auf Naturweinen und Produkten aus Kärnten.

Faaker See

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Herausgeber Klaus Egle, "Wirtshausführer Wirt 2019“ Willi Klinger aus Oberösterreich, Karnerhofwirte Adi und Hans Melcher, Herausgeberin Renate Wagner-Wittula (von links) © APA

Der renommierte „Wirtshausführer“ belohnt den Karnerhof am Faaker See mit der begehrten Auszeichnung „Weinwirt des Jahres 2019“ in Kärnten.