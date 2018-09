Ein Hochdruckgebiet bestimmt am Donnerstag auch das Wetter in unserem Land. Tageshöchstwerte bis 27 Grad.

Heute ist ein idealer Tag für Bergtouren © kk

Zumeist sehr sonnig und spätsommerlich warm, 23 bis 27 Grad. Ein Hochdruckgebiet bestimmt das Wetter und sorgt somit für sehr freundliche Bedingungen. Einige, herbstlich anmutende Nebel- oder Hochnebelfelder in den Niederungen sollten sich am Vormittag wieder auflösen können. Ansonsten scheint tagsüber die Sonne und Wolken spielen vor allem am Vormittag nur eine geringe Rolle.