Das Salamander-Outlet in Villach schließt mit Ende Jänner © Jandl

Schon wieder eine Geschäftsschließung in Villach. Nachdem erst am Montag bekannt wurde, dass die Eduscho-Filiale am Hauptplatz mit Ende Februar des nächsten Jahres zusperren soll, gibt es die nächste schlechte Nachricht aus der Innenstadt. Der direkt an der Drau liegende Outlet-Store von Salamander schließt mit Ende Jänner.