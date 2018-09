3,5 Millionen Investition Startschuss für Umbau im Bleibergerhof

Die Humanomed Gruppe übernahm offiziell das Hotel Bleibergerhof in Bad Bleiberg. 3,5 Millionen werden investiert. Die alte Therme wird 2019 abgerissen.

Aktuell wird der Bleibergerhof umgebaut © Pacheiner

Im Jahr 1993 wurde in Bad Bleiberg der Bergbau eingestellt und damit ein wichtiges Standbein ausgelöscht. Heute, 25 Jahre später, liegt der Hoffnungsschimmer des Hochtales allein im Gesundheitstourismus. Ein Zugpferd neben dem 300-Betten-Gesundheitshotel Vivea soll in Zukunft das traditionsreiche Vier-Sterne-Hotel Bleibergerhof sein, dessen Betrieb die Humanomed-Gruppe diese Woche nun offiziell von der Fidelity Group übernommen hat. 3,6 Millionen Euro wird Humanomed in den Standort investieren und ihn zu einer modernen Gesundheits- und Wellnesseinrichtung ausbauen. „Insgesamt werden 34 Zimmer sowie Therapieräumlichkeiten, Schulungen und Entspannungsangebote neu gestaltet“, sagt Ulrike Koscher-Preiss vom Marketing der Humanomed-Gruppe. Bereits Ende Oktober soll der Umbau abgeschlossen sein und das Vier-Sterne-Hotel wieder eröffnen. „Wir haben schon einige Buchungen“, sagt Koscher-Preiss. Interessant sei der Standort für Humanomed deswegen, weil man auch den Heilklimastollen „Friedrich“ im Ort dazu erwerben konnte. Generell wolle man den typischen Wellnessgast aus Österreich, Deutschland sowie Italien und Slowenien ansprechen.