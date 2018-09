Am Donnerstag sperrt die Lidl-Filiale im Badstubenweg in Villach nach einer Umbauphase wieder auf. Neu ist unter anderem ein Backshop.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So sieht die neue Lidl-Filiale aus © Oskar Höher

Seit Anfang August wurde am Lidl-Standort im Badstubenweg in Villach eifrig gewerkt. Am Donnerstag wird die Filiale nun nach der Umbauphase wieder eröffnet. "Unsere Filiale am Badstubenweg ist jetzt noch heller, moderner und freundlicher. Wir setzten dabei vor allem auf Nachhaltigkeit im Einsatz von Baustoffen und Technologien", sagte Christoph Buchgraber, zuständig für Unternehmenskommunikation bei Lidl Austria.