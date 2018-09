Facebook

Der tragische Zwischenfall ereignete sich am Grenzübergang Wurzenpass © KK/BIG

Am Dienstag gegen 14 Uhr lenkte ein 61-jähriger Mann aus der Steiermark seinen PKW von Slowenien kommend in Richtung Kärnten. Im Zuge der Grenzkontrolle wurde von Beamten eine Manipulation an der Begutachtungsplakette ("Pickerl") festgestellt. Der Steirer, er stammte aus dem Bezirk Leoben, begab sich mit den Beamten zur Grenzpolizeiinspektion, um seine Angaben zur verfälschten Begutachtungsplakette zu machen. Im Zuge der Vernehmung sackte der Mann plötzlich am Stuhl regungslos zusammen.