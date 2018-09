Die Seen in der Region laden mit bis zu 22 Grad noch zum spätsommerlichen Baden ein. Ein Überblick über die Öffnungszeiten der Strandbäder.

Ein Sprung lohnt sich auch noch in den Ossiacher See © KLZ/Canori

So einen Spätsommer wie heuer gab es schon lange nicht mehr. Die Villacher Strandbäder haben aufgrund des Wetters heuer ihre Saison sogar verlängert. Die Seen in der Region laden mit bis zu 22 Grad Wassertemperatur noch zum Baden ein.