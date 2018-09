Im Rahmen der ersten "Frauenwerkstadt" sollen in Villach Frauen verstärkt gefördert werden. Bewerbungen sind bis zum 5. Oktober möglich.

Dem Thema „Frau sein“ will sich die Stadt Villach ab heuer in einem umfangreichen Lehrgang von Oktober bis April annähern. In fünf Modulen (immer Freitag- und Samstagabend) werden im Rahmen der ersten „Frauenwerkstatt“ Themen wie Frauen und Macht, gendergerechte Sprache, der Umgang mit Konflikten und Körpersprache aufgegriffen.